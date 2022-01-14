14.01.2022 (14:00)
В акватории индийского порта Кочин экипажи кораблей Тихоокеанского флота приняли участие в международном учении «PASSEX»
Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» в ходе планового захода в порт Кочин Республики Индия приняли участие в совместном российско-индийском военно-морском учении «PASSEX». Корабли ТОФ России и ВМС Индии отработали организацию связи, обмен информацией и совместное маневрирование.
После учения отряд кораблей ТОФ покинул порт Кочин и отправился для выполнения задач дальнего похода.
Справочно:
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до 2022 года.