14.01.2022 (14:00)

В акватории индийского порта Кочин экипажи кораблей Тихоокеанского флота приняли участие в международном учении «PASSEX»

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» в ходе планового захода в порт Кочин Республики Индия приняли участие в совместном российско-индийском военно-морском учении «PASSEX». Корабли ТОФ России и ВМС Индии отработали организацию связи, обмен информацией и совместное маневрирование.

После учения отряд кораблей ТОФ покинул порт Кочин и отправился для выполнения задач дальнего похода.

Справочно:

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до 2022 года.

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