14.01.2022 (14:30)

Военно-медицинская академия имени Кирова проводит День открытых дверей в он-лайн формате

В Военно-медицинской академии имени Кирова, старейшем военно-медицинском ВУЗе России, проводится День открытых дверей для абитуриентов, решивших связать свою жизнь с профессией военного врача и их родителей.

В этом году, из соображений эпидемиологической безопасности День открытых дверей проводится в он-лайн формате. Заинтересованные могут услышать о правилах поступления в академию, побывать на он-лайн экскурсии, которая отражает все стороны жизни ВУЗа и задать вопросы членам приемной комиссии Военно-медицинской академии.

Традиционно день открытых дверей в академии вызывает большой интерес у абитуриентов, так как Военно-медицинская академия по праву считается одним из самых уважаемых и престижных учебных заведений страны.

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