Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2022 (13:45)

Новобранцы армейского корпуса Балтийского флота приступили к практическим занятиям в полевых условиях

С молодым пополнением, прибывшим в воинские части армейского корпуса в конце декабря, проводится комплекс занятий по огневой, технической, тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии.

Военнослужащие, прибывшие для прохождения службы в воинские части армейского корпуса, в ходе полевого выхода приступили к практическим занятиям по изучению основ огневой подготовки. Всего к учебным занятиям на полигонах Правдинский и Пугачево привлечено более 800 военнослужащих, призванных осенью 2021 года.

Все новобранцы выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, солдаты изучают технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

План и интенсивность общевойсковой подготовки для данной категории военнослужащих разработан так, чтоб к предстоящим слаживаниям отделений, взводов и тактическим учениям они подошли с необходимым багажом знаний для выполнения всех поставленных боевых задач.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На Балтийском флоте циклон из Атлантики встретили в полной готовности
В Забайкалье военнослужащие разведывательных подразделений общевой-скового объединения Восточного военного округа приступили к подготовке второго этапа конкурса «Тактический стрелок»
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполнили первые в новом году учебные стрельбы из БТР-82А
Отряд ПДСС Каспийской флотилии провёл штурм и захват катера условных диверсантов в ходе учения в Дагестане

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false