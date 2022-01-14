14.01.2022 (13:45)

Новобранцы армейского корпуса Балтийского флота приступили к практическим занятиям в полевых условиях

С молодым пополнением, прибывшим в воинские части армейского корпуса в конце декабря, проводится комплекс занятий по огневой, технической, тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии.

Военнослужащие, прибывшие для прохождения службы в воинские части армейского корпуса, в ходе полевого выхода приступили к практическим занятиям по изучению основ огневой подготовки. Всего к учебным занятиям на полигонах Правдинский и Пугачево привлечено более 800 военнослужащих, призванных осенью 2021 года.

Все новобранцы выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, солдаты изучают технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

План и интенсивность общевойсковой подготовки для данной категории военнослужащих разработан так, чтоб к предстоящим слаживаниям отделений, взводов и тактическим учениям они подошли с необходимым багажом знаний для выполнения всех поставленных боевых задач.

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