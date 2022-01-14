14.01.2022 (13:30)

На Балтийском флоте циклон из Атлантики встретили в полной готовности

Из-за неблагоприятного гидрометеорологического прогноза условий в местах базирования сил Балтийского флота на территории Калининградской области объявлен режим повышенной штормовой готовности.

По данным гидрометеорологического центра Балтийского флота, в регионе начал свое действие циклон «Эльза», который зародился в Атлантическом океане и смещался вдоль северного побережья Норвегии в район Баренцева моря.

В связи с этим на боевых кораблях Балтийского флота в пунктах их постоянного базирования проведена соответствующая подготовка, заведены дополнительные швартовые концы, согласно инструкциям, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закрепление по-штормовому, дежурно-вахтенными службами ведутся графики учета атмосферного давления и скорости ветра. Также проверены и подготовлены к действию средства борьбы за живучесть, аварийные партии приведены в повышенную боевую готовность.

Штормовая погода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

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