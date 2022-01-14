14.01.2022 (13:15)
Войска ЮВО готовы к прогнозируемому ухудшению ситуации с COVID-19
Войска Южного военного округа (ЮВО) готовы к прогнозируемому ухудшению ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.
«Войска округа готовы к прогнозируемому ухудшению эпидемиологической обстановки», – заявил командующий войсками ЮВО.
Генерал армии отметил, что в военном округе продолжается прививочная кампания против коронавируса.
«В ходе 20 поставок нами получено 434425 доз вакцины. Это позволило привить двумя компонентами 100% военнослужащих. Также в ходе ревакцинации получили первый компонент 100% от потребности и 77% вакцинированы вторым компонентом», – сообщил А. Дворников.
В войсках округа ревакцинировано от новой коронавирусной инфекции более 135 тыс. военнослужащих. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.
На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.