14.01.2022 (13:15)

Войска ЮВО готовы к прогнозируемому ухудшению ситуации с COVID-19

Войска Южного военного округа (ЮВО) готовы к прогнозируемому ухудшению ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Войска округа готовы к прогнозируемому ухудшению эпидемиологической обстановки», – заявил командующий войсками ЮВО.

Генерал армии отметил, что в военном округе продолжается прививочная кампания против коронавируса.

«В ходе 20 поставок нами получено 434425 доз вакцины. Это позволило привить двумя компонентами 100% военнослужащих. Также в ходе ревакцинации получили первый компонент 100% от потребности и 77% вакцинированы вторым компонентом», – сообщил А. Дворников.

В войсках округа ревакцинировано от новой коронавирусной инфекции более 135 тыс. военнослужащих. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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