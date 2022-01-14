Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2022 (13:15)

Войска ЮВО готовы к прогнозируемому ухудшению ситуации с COVID-19

Войска Южного военного округа (ЮВО) готовы к прогнозируемому ухудшению ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Войска округа готовы к прогнозируемому ухудшению эпидемиологической обстановки», – заявил командующий войсками ЮВО.

Генерал армии отметил, что в военном округе продолжается прививочная кампания против коронавируса.

«В ходе 20 поставок нами получено 434425 доз вакцины. Это позволило привить двумя компонентами 100% военнослужащих. Также в ходе ревакцинации получили первый компонент 100% от потребности и 77% вакцинированы вторым компонентом», – сообщил А. Дворников.

В войсках округа ревакцинировано от новой коронавирусной инфекции более 135 тыс. военнослужащих. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В боевую подготовку военнослужащих ЮВО будет включено изучение методов противодействия ударным беспилотникам
Около 3 тыс. единиц техники и вооружения поступит в войска ЮВО в 2022 году
Дислоцированный в Крыму армейский корпус ЮВО усилят ракетным дивизионом
Новейший малый ракетный корабль «Циклон» завершает прохождение заводских ходовых испытаний

Метки:
Южный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false