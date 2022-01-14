14.01.2022 (13:00)

В боевую подготовку военнослужащих ЮВО будет включено изучение методов противодействия ударным беспилотникам

В 2022 году в боевую подготовку военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) будет включено изучение методов противодействия ударным беспилотным летательным аппаратам (БЛА). Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«В целях повышения защищенности на поле боя и в ходе совершения марша в практику боевой подготовки в 2022 году будет включено изучение высокотехнологичных методов противодействия ударной беспилотной авиации противника», – заявил командующий войсками ЮВО.

Генерал армии Александр Дворников отметил, что каждая боевая единица (батальонного либо дивизионного уровня) должна быть способна выполнять задачи во взаимодействии с мобильными тактическими группами, предназначенными для защиты от ударов беспилотной авиации и включающими в свой состав комплексы войсковой ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

В замысел тактических учений с подразделениями ЮВО в 2022 учебном году будет заложена исследовательская тематика.

«Как показал опыт, лучшие нестандартные методы и эффективные элементы боевого порядка, используемые командирами подразделений на учениях, должны быть учтены и будут внедряться в общую систему подготовки войск», – отметил командующий.

По его словам, в ходе двусторонних тактических учений широкое применение получат высокомобильные мотострелковые подразделения, действующие как на земле (на бронетранспортерах и бронеавтомобилях), так и в воздухе – на вертолетах армейской авиации. Всего учения охватят 20 общевойсковых полигонов округа.

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