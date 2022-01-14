14.01.2022 (12:45)

Около 3 тыс. единиц техники и вооружения поступит в войска ЮВО в 2022 году

В войска Южного военного округа (ЮВО) в 2022 году планируется поставка около 3 тыс. образцов вооружения и техники, сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«В текущем году спланировано поставить около трёх тысяч образцов, в том числе 1 180 современных. Это 27 самолётов, 37 вертолётов, пять боевых кораблей и катеров, зенитные ракетные комплексы, наземные радиотехнические средства, бронетанковая техника и РАВ, специальная техника различных родов, войск и служб», – заявил командующий войсками ЮВО.

Генерал армии отметил, что к концу года доля обеспеченности округа современными образцами вооружения и военной техники достигнет 72%.

«В подсистеме строительства особое внимание в этом году будет направлено на завершение обустройства Каспийской флотилии и Новороссийской ВМБ, а также на строительство объектов вновь формируемых воинских частей и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей», –

добавил А. Дворников.

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