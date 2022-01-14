14.01.2022 (12:30)

Дислоцированный в Крыму армейский корпус ЮВО усилят ракетным дивизионом

22-й армейский корпус Южного военного округа (ЮВО), дислоцированный в Крыму, будет пополнен ракетным дивизионом. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Усилим 22-й армейский корпус, дислоцированный в Крыму, сформировав в его составе ракетный дивизион», – заявил командующий войсками ЮВО.

Генерал армии также напомнил, что в 2022 году завершится формирование 19-й и 20-й мотострелковых дивизий в составе 58-й и 8-й армий. При этом в их составе будут сформированы еще по одному мотострелковому полку и танковому батальону.

Кроме того, в 2022 году в ЮВО будет развернут до полного состава 415-й учебный центр подготовки младших специалистов, что позволит обеспечить плановую подготовку более 5 тыс. водителей, наводчиков и механиков-водителей в интересах общевойсковых объединений ЮВО и подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

«Завершим в этом году создание двух дивизий, сформировав в их составе еще по мотострелковому полку и танковому батальону, это позволит повысить боевые возможности округа», – отметил командующий.

В 2020 году в ЮВО была вновь сформирована 19-я мотострелковая дивизия, а в 2021 году завершился первый этап формирования 20-й мотострелковой дивизии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице