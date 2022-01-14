14.01.2022 (12:00)

В 2022 году в КВЦ «Патриот» пройдет ряд масштабных мероприятий международного и национального уровня

В 2022 году на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» запланировано 67 мероприятий, из которых более 50 состоится в рамках государственного задания. Среди самых масштабных – Международный военно-технический форум «Армия» (научно-деловая программа и статическая экспозиция которого традиционно организовываются в КВЦ «Патриот»), а также Армейские международные игры (АрМИ-2022).

В этом году форум «Армия» и АрМИ-2022 пройдут одновременно. Такой формат проведения мероприятий представляет широкие возможности для сотрудничества с представительствами иностранных делегаций на качественно новом уровне.

За семь прошедших лет Международный военно-технический форум «Армия» стал важным мероприятием в сфере развития международного военно-технического сотрудничества и крупнейшей выставкой вооружений в мире.

На форум приглашено уже более полутора тысяч предприятий и организаций отечественной промышленности. Направлены приглашения главам военных ведомств иностранных государств.

Особенностью Международного военно-технического форума в 2022 году станет проведение в рамках научно-деловой программы форума «Неделя национальной безопасности».

Как и в прошлом году для посетителей и болельщиков Армейских международных игр в Конгрессно-выставочном центре откроется клуб болельщиков, где будут представлены экспонаты и тренажёры всех конкурсов, а их участники проведут показательные выступления и мастер-классы. Здесь же планируется организовать работу Международного штаба судейской коллегии игр.

В числе крупнейших национальных мероприятий на базе КВЦ «Патриот» запланирована XXIV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень».

В 2022 году на базе КВЦ «Патриот» планируются другие мероприятия: научные конференции, семинары, учебно-методические сборы и конференции в интересах органов военного управления и организаций Министерства обороны Российской Федерации, а также мероприятия военно-патриотической направленности, спортивные соревнования и турниры.

В их числе масштабный форум «Я-Юнармия» Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Международные кадетские игры, финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», конференция по проблемам искусственного интеллекта, и ставшая уже традиционной – церемония награждения лауреатов премии «Золотая идея», проводимой под эгидой ФСВТС России.

Также в планах КВЦ «Патриот» на 2022 год – организация и проведение Международной специализированной кинологической выставки «Россия-2022» и ряд других.

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