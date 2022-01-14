14.01.2022 (11:30)

Командование Северного флота и Фонд Федерации регби России подписали соглашение о сотрудничестве

Командование Северного флота (СФ) и Фонд Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и президент фонда Алексей Митрюшин.

В рамках соглашения стороны договорились о развитии и популяризации регби среди личного состава СФ, всестороннем и эффективном сотрудничестве в области развитии физической культуры и спорта на флоте. Соглашение также предусматривает организацию встреч между спортивными командами для укрепления спортивных связей.

Развитие и популяризация регби на Северном флоте начались в 2018 году. За короткий промежуток времени, благодаря непосредственному участию командующего СФ Александра Моисеева, регби начал активно развиваться. Среди военнослужащих флота проводятся внутренние соревнования по различным дисциплинам, в том числе по снежному регби. Сборная флота неоднократный участник чемпионатов Военно-Морского Флота и Вооружённых Сил по регби-7.

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