14.01.2022 (11:00)

Новейший малый ракетный корабль «Циклон» завершает прохождение заводских ходовых испытаний

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта «Каракурт», построенный для Черноморского флота (ЧФ) на судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы в Керчи, завершает прохождение заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

В ходе ЗХИ штатным экипажем «Циклона» совместно с заводской сдаточной командой были испытаны корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств связи, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля.

Кроме того, на МРК успешно прошли испытания радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также артиллерийское и зенитное оружие, для чего в морском полигоне флота были проведены боевые стрельбы как в штатном режиме, так и на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целям.

В настоящее время на корабле проводится ревизия корабельных систем, устройств и механизмов, ведется подготовка МРК к завершающему этапу государственных испытаний, которые начинаются на следующей неделе.

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