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14.01.2022 (10:30)

Военнослужащие дальней авиации исполнили желание школьника в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний»

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Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации приняли участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний», проводимой в Министерстве обороны Российской Федерации.

В преддверии Нового года, ученик Елизаветинской средней школы Аткарского района Саратовской области Никита Стукалин загадал желание, которое попало к организаторам Всероссийской акции. Он мечтал совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160.

Летчики дальней авиации провели совместную тренировку с Никитой и его старшим братом Артемом на авиационном тренажере самолета Ту-160, где они смогли выполнить свой первый тренировочный полет.

Ребята с большим любопытством рассматривали приборы, а также интересовались возможностями авиационной техники. Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные органы управления, средств связи и навигации впечатлили школьников.

Также для них организовали экскурсию в музей дальней авиации под открытым небом,        где рассказали интересные факты о самолетах и о том, как стать настоящим летчиком.

«Никита и Артем смогли почувствовать, что такое управлять настоящим боевым самолетом. Нам вдвойне приятно, то что дети в таком возрасте, имеют такие мечты. Радостно видеть в их глазах восторг и в то же время серьезный настрой к делу», - сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

Новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» в Министерстве обороны стартовала 23 декабря 2021 года под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Военно-патриотическое воспитание , Воздушно-космические силы (ВКС)
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