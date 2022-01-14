14.01.2022 (09:00)
Миротворческое подразделение ОДКБ Киргизии приступило к маршу на штатной технике в пункт постоянной дислокации
В Казахстане киргизское подразделение ОДКБ приступило к маршу на штатной технике в пункт постоянной дислокации. Киргизские миротворцы – единственные военнослужащие из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, которые возвращаются домой своим ходом на штатной технике.
Миротворческие контингенты ОДКБ из Армении, Беларуси и Таджикистана вылетели в свои страны самолетами военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с аэродромов Жетыген и Алматы.
Десять самолетов с белорусскими миротворцами отправились в Минскую область. Военнослужащие из Армении и Таджикистана также вылетели в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России.
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