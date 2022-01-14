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14.01.2022 (09:00)

Миротворческое подразделение ОДКБ Киргизии приступило к маршу на штатной технике в пункт постоянной дислокации

Фото Видео

В Казахстане киргизское подразделение ОДКБ приступило к маршу на штатной технике в пункт постоянной дислокации. Киргизские миротворцы – единственные военнослужащие из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, которые возвращаются домой своим ходом на штатной технике.

Миротворческие контингенты ОДКБ из Армении, Беларуси и Таджикистана вылетели в свои страны самолетами военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с аэродромов Жетыген и Алматы.

Десять самолетов с белорусскими миротворцами отправились в Минскую область. Военнослужащие из Армении и Таджикистана также вылетели в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Подразделение миротворцев ОДКБ Республики Армения возвращается домой самолетами Ил-76 ВКС России
Контингенты из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ возвращаются в пункты постоянной дислокации
Подразделение миротворцев ОДКБ Республики Беларусь возвращается домой самолетами Ил-76 ВКС России

Метки:
ОДКБ
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