14.01.2022 (08:45)

Подразделение миротворцев ОДКБ Республики Таджикистан возвращается домой самолетами Ил-76 ВКС России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделение миротворцев ОДКБ из Республики Таджикистан возвращаются домой самолетами Ил-76 ВКС России

Личный состав и техника подразделения Республики Таджикистан из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, завершив погрузку в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России на аэродроме Алматы, возвращаются домой.

Командованием Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с казахстанской стороной разработан план возвращения миротворцев в свои страны.

Для возвращения домой подразделений из Республики Армении, Республики Беларусь и Республики Таджикистан задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России.

Подразделение миротворцев Киргизской Республики совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

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