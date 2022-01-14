14.01.2022 (08:45)
Подразделение миротворцев ОДКБ Республики Таджикистан возвращается домой самолетами Ил-76 ВКС России
Личный состав и техника подразделения Республики Таджикистан из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, завершив погрузку в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России на аэродроме Алматы, возвращаются домой.
Командованием Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с казахстанской стороной разработан план возвращения миротворцев в свои страны.
Для возвращения домой подразделений из Республики Армении, Республики Беларусь и Республики Таджикистан задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России.
Подразделение миротворцев Киргизской Республики совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.
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