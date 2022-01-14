14.01.2022 (08:30)

Подразделение миротворцев ОДКБ Республики Армения возвращается домой самолетами Ил-76 ВКС России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделение миротворцев ОДКБ из Республики Армения возвращаются домой самолетами Ил-76 ВКС России

Личный состав и техника подразделения Республики Армения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, завершив погрузку в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России в аэропорту «Алматы», возвращаются домой.

Командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Казахстанской стороной разработан план возвращения миротворцев в свои страны.

Для возвращения домой подразделений миротворцев из Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России.

Подразделение миротворцев Республики Киргизия совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

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