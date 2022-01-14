14.01.2022 (09:30)

Боевые расчеты противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота проводят плановое учение на полигоне Опук

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ), совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму.

В соответствии с планом боевой подготовки и деятельности сил флота боевые расчеты БПКРК в полевых условиях проведут комплексное тактико-специальное учение по оперативному нанесению ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей.

Основной целью планового комплексного учения является отработка действий военнослужащих соединения по обороне побережья от атак условного противника.

В ходе мероприятия боевые расчеты повысят навыки приведения комплексов к бою и выполнению норматива по смене стартовых позиций с повторным нанесением ракетных ударов из нового позиционного района.

Всего в учении задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники.

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