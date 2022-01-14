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14.01.2022 (10:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) лидировал на Первенстве Республики Бурятия по стрельбе из лука

В Улан-Удэ прошло Первенство Республики Бурятия по стрельбе из лука. Победителей определяли в классическом и блочном луке на дистанциях 18 метров, а также в командном миксте. В меткости и выдержке соревновались около 300 юниоров, юношей и девушек из разных уголков Бурятии.

Золотую медаль соревнований в дисциплине «классический лук» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Сергей Цыренов из Улан-Удэ. Армеец прошёл 6 спаррингов и в классификационном раунде показал результат 589 очков (295+294).

В этой дисциплине соревнуются два спортсмена. Стреляют с расстояния 18 метров (30+30 выстрелов) + финалы до шести очков. Каждый стреляет по 3 стрелы, это один сет. Набравший больше очков в одном сете забирает 2 очка. Если результат сета одинаковый, то по одному очку. Если за пять сетов оба набирают по 5 очков, каждый стреляет еще по одной стреле. У кого ближе к центру мишени, тот и выиграл.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования , Спортивные роты
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