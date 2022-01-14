14.01.2022 (09:15)

Танкисты ВВО начали курс вождения на современных танках Т-72Б3

На полигоне «Бурдуны» механики-водители мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к отработке вождения танков Т-72Б3.

В ходе занятий военнослужащие выполняют приемы маневрирования на скоростной трассе, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности. Также проходят занятия по преодолению оврагов, искусственных и естественных препятствий.

На протяжении всего маршрута трассы подразделение разведки создают условия, приближенные к реальному бою, используя дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны.

Такие занятия развивают внимательность и концентрацию у водителей, а также позволяют оценить возможности боевой техники.

К занятиям привлекаются экипажи танков в полном составе. Практику вождения пройдут более 40 механиков-водителей танков. Данные занятия проводятся в преддверии отборочного этапа конкурса «Танковый биатлон».

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