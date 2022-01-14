14.01.2022 (08:45)

В Забайкалье военнослужащие разведывательных подразделений общевой-скового объединения Восточного военного округа приступили к подготовке второго этапа конкурса «Тактический стрелок»

В Забайкалье военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа приступили к подготовке второго этапа конкурса «Тактический стрелок».

Особенностью конкурса является выполнение упражнения с ведением одиночного огня с последовательной сменой положения для стрельбы по циклу: лежа, с колена, стоя.

Стрельба ведется до полного расхода боеприпасов. Общее время считается от стартового сигнала и команды «Огонь» до последнего выстрела. При этом военнослужащие стреляют из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ, оснащенных вспомогательными креплениями для улучшения индивидуальной эргономики и управления оружием.

После подведения результатов отборочного этапа конкурса из команд будет собрана одна, которая представит объединения на третьем этапе конкурса.

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