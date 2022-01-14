Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2022 (08:45)

В Забайкалье военнослужащие разведывательных подразделений общевой-скового объединения Восточного военного округа приступили к подготовке второго этапа конкурса «Тактический стрелок»

В Забайкалье военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа приступили к подготовке второго этапа конкурса «Тактический стрелок».

Особенностью конкурса является выполнение упражнения с ведением одиночного огня с последовательной сменой положения для стрельбы по циклу: лежа, с колена, стоя.

Стрельба ведется до полного расхода боеприпасов. Общее время считается от стартового сигнала и команды «Огонь» до последнего выстрела. При этом военнослужащие стреляют из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ, оснащенных вспомогательными креплениями для улучшения индивидуальной эргономики и управления оружием.

После подведения результатов отборочного этапа конкурса из команд будет собрана одна, которая представит объединения  на третьем этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Подразделение РЭБ общевойсковой армии ВВО подавили систему связи условного противника в Приморье
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполнили первые в новом году учебные стрельбы из БТР-82А
Отряд ПДСС Каспийской флотилии провёл штурм и захват катера условных диверсантов в ходе учения в Дагестане
В День создания военно-оркестровой службы ВС РФ в Хабаровске состоялась первая тренировка военного оркестра ВВО к Параду Победы

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false