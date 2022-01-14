14.01.2022 (08:30)

Подразделение РЭБ общевойсковой армии ВВО подавили систему связи условного противника в Приморье

В Приморском крае подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа была проведена тренировка по подавлению радиоточек условного противника.

В ходе тренировки были отработаны учебно-боевые задачи по условному отражению нападения беспилотных летальных аппаратов. Также военнослужащие РЭБ уничтожили средства навигации и радиолокационные станции «противника» из штатного вооружения.

С началом мероприятия расчетами станций постановки помех РЭБ «Житель» были поставлены помехи с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.

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