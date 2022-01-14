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14.01.2022 (06:45)

В День создания военно-оркестровой службы ВС РФ в Хабаровске состоялась первая тренировка военного оркестра ВВО к Параду Победы

В День создания военно-оркестровой службы ВС РФ в столице Хабаровского края состоялась первая тренировка военного оркестра Восточного военного округа (ВВО) в рамках подготовки к Параду Победы.

Личный состав военного оркестра ВВО отработал технику  исполнения военных маршей, известных патриотических произведений, их звучность, а также сыгранность музыкального коллектива. Тренировки продолжатся в течение ближайшего месяца.

В новом году военный оркестр ВВО, входящий в первую категорию оркестров, примет участие в смотрах-конкурсах, где продемонстрируют свое мастерство в проведении плац-концертов, а также исполнении музыкальных композиций из служебно-строевого репертуара.

Помимо этого, музыканты военного оркестра ВВО готовятся к проведению концерта, памяти российского дирижёра и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова, который был начальником ансамбля - художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Справочно: Военный оркестр Восточного военного округа является подразделением военного оркестра Вооруженных Сил Российской Федерации. Это филиал Службы военных оркестров Вооруженных Сил России. Группа в основном выступает в Хабаровске и городах Восточного военного округа. Это старейший творческий коллектив на Дальнем Востоке России.

Оркестр выступает в такие праздники, как День Победы (9 мая) и День защитника Отечества (23 февраля). Музыкальный коллектив принял участие в первом Международном фестивале духовых оркестров в Пекине в 1995 году, на Международном фестивале военных оркестров в Вонджу в 2004 и 2011 годах. Кроме того, участвовал в военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", а с 2012 года- в Международном фестивале военных оркестров «Амурские волны».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-оркестровая служба ВС РФ
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