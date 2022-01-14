14.01.2022 (06:15)

Новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» поступил в инженерно-саперный полк ВВО в Бурятии

В новый инженерно-саперный полк Восточного военного округа (ВВО), дислоцированный в Республике Бурятия, поступил новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». Он предназначен для обезвреживания мин и других боеприпасов, установленных противником или оставшихся на местности после боев.

Комплекс разминирования «Уран-6» представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от используемого трального оборудования машина весит 6-7 тонн. Гусеничная машина высотой около 1,4 м способна преодолевать стенку высотой до 1,2 м.

Управление машиной «Уран-6» осуществляется по радиоканалу при помощи пульта. Оператор комплекса располагается на безопасном расстоянии и может работать на удалении до 1000 м от машины.

Кроме того, машина разминирования способна выдерживать подрыв до 60 кг тротила. Оборудование комплекса позволяет производить обнаружение опасных предметов, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.

Для обучения работе на комплексе в противоминный учебный центр Минобороны России в подмосковном Нахабино прошли обучение лучшие специалисты инженерных подразделений.

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