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14.01.2022 (08:15)

Экипажи оперативно-тактической авиации ЮВО приступили к учебно-тренировочным полетам в новом году

Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) приступили к плановым учебно-тренировочным полетам в новом году.

На аэродромах Кубани и Ростовской области летчики отрабатывают выполнение задач в составе смешанных оперативно-тактических групп. Экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания.

Также экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа.

В ходе тренировочных полетов летчики соединения оперативно-тактической авиации отработали порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а также в условиях применения противником химического оружия.

Завершатся учебные полеты проведением летного тактического учения (ЛТУ) в составе смешанного авиационного соединения ВВС и ПВО ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Истребительная авиация
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