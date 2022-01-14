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14.01.2022 (08:00)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполнили первые в новом году учебные стрельбы из БТР-82А

Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) выполнили первые в новом году упражнения учебных стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А на полигоне Аданак в Дагестане.

Перед проведением стрельб на полигоне была организована теоретическая подготовка личного состава в учебных классах. Каждый военнослужащий изучил требования безопасности, назначение и устройство оружия, прицельных приспособлений и боеприпасов к ним, сигналы и команды, подаваемые на занятиях. Также морские пехотинцы усвоили виды и способы передвижения на поле боя в зависимости от рельефа местности и интенсивности огня противника.

Военнослужащие подразделений морской пехоты КФл выполнили мероприятия по маскировке огневых позиций, определению дальности до цели, ведению огня по появляющимся и движущимся мишеням.

Военнослужащие КФл выполнили стрельбу из 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТМ по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на расстояниях до 1,5 тыс. м. Кроме того, морские пехотинцы выполнили упражнения стрельб из автоматического станкового гранатомета АГС-17, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и крупнокалиберного пулемёта «Корд».

Учебные стрельбы проводились в дневное и ночное время, было задействовано около 40 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ , Боевая подготовка
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