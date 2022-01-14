14.01.2022 (07:45)

Отряд ПДСС Каспийской флотилии провёл штурм и захват катера условных диверсантов в ходе учения в Дагестане

Военнослужащие специального отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) провели тактико-специальное учение (ТСУ) по противодиверсионной обороне пунктов базирования кораблей флотилии в Дагестане.

В ходе учения личный состав отряда ПДСС отработал порядок действий по перехвату и блокированию быстроходного плавсредства условного противника, осуществляющего разведывательно-диверсионные действия в непосредственной близости от пункта базирования кораблей КФл.

Получив сигнал, боевая группа отряда ПДСС выдвинулась на быстроходном патрульном катере проекта 03160 «Раптор» на перехват судна условного нарушителя. Прибыв в район обнаружения, боевые пловцы выполнили погружение под воду, используя новейшие комплекты водолазного снаряжения (СВС-1), которые позволяют выполнять специальные задачи на глубине в условиях низких температур. По замыслу учения «диверсанты» оказали сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия.

Также в ходе учения военнослужащие отработали приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, автоматов АПС, и холодного оружия.

Личный состав отряда ПДСС успешно выполнил поставленные задачи и предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к месту стоянки кораблей и судов флотилии.

В мероприятиях боевой подготовки были задействованы водолазный катер, патрульные противодиверсионный катера типа «Грачонок» и «Раптор», быстроходные лодки, а также специальное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

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