14.01.2022 (07:30)

На полигонах ЮВО стартовал первый в 2022 году сбор резервистов БАРС

На девяти полигонах Южного военного округа (ЮВО) стартовал первый в 2022 году трехдневный сбор с резервистами боевого армейского резерва страны (БАРС). Занятия будут проводится в несколько потоков на протяжении месяца.

Для проживания резервистов в полевых условиях развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом.

Участники сборов проходят курс общевоинской подготовки, выполняют стрельбы из штатного стрелкового вооружения, изучают устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и боевой техники.

Также резервисты получают основные навыки, необходимые для обеспечения и организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения.

В настоящее время военными комиссариатами субъектов РФ Юга России заключено более 9 тыс. контрактов с гражданами для прохождения службы в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант-солдат до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат до 25 тыс. рублей.

Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование.

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