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14.01.2022 (07:15)

В Главном храме ЮВО в Ростове-на-Дону в праздник Крещения Господня откроют стационарную купель

Возле прихода святого Георгия Победоносца – Главного храма Южного военного округа (ЮВО), расположенного в Ростове-на-Дону на ул. 339-й Стрелковой дивизии, 19 января в день Крещения Господня впервые откроют стационарную купель.

Ее чаша, установленная под стеклянным куполом на берегу пруда в Георгиевском саду балки им. адмирала И. Рябинина, будет наполняться проточной водой из артезианской скважины.

Накануне настоятель храма протоиерей Валерий проведет обряд освящения воды.

Для военнослужащих Ростовского-на-Дону гарнизона и прихожан будет организовано крещенское купание.

В день открытия купели подразделения материально-технического обеспечения 150-й мотострелковой дивизии установят обогреваемые палатки для переодевания, развернут полевые кухни для приготовления горячего чая и бутербродов.

Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечат художественные коллективы гарнизона, ансамбль песни и пляски ЮВО, военный оркестр. В репертуаре – популярные песни о зиме и музыкальные композиции русской классики.

Военные медики на базе пневмокаркасного модуля развернут медицинский пункт, а также проконтролируют соблюдение противовирусных мероприятий.

Всего на территории войсковых храмов соединений и воинских частей ЮВО для крещенских купаний оборудовано около 80 купелей. В крещенских купаниях, которые пройдут 18-19 января готовятся принять участие более 40 тыс. военнослужащих ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Религия
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