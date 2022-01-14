14.01.2022 (06:30)
Около 100 танковых экипажей 150-й мотострелковой дивизии ЮВО выполнили боевые стрельбы в Ростовской области
Танковые подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-боевые стрельбы на полигонах Кузьминский и Кадамовский в Ростовской области.
Стрельбы состоялись в рамках плановых занятий по боевой подготовке. Военнослужащие отработали огневые задачи и упражнения контрольных стрельб.
На танковой директрисе экипажи танков Т-72Б3 выполнили стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.
«Благодаря систематическим занятиям по боевой подготовке экипажи способны выполнить любые боевые задачи в любое время суток в любых погодных условиях», – утверждает командир танкового взвода Никита Куликов.
Всего в мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 танков Т-72Б3. Занятия проводились как в дневное, так и в ночное время.