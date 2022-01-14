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14.01.2022 (06:30)

Около 100 танковых экипажей 150-й мотострелковой дивизии ЮВО выполнили боевые стрельбы в Ростовской области

Фото Видео

Танковые подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-боевые стрельбы на полигонах Кузьминский и Кадамовский в Ростовской области.

Стрельбы состоялись в рамках плановых занятий по боевой подготовке. Военнослужащие отработали огневые задачи и упражнения контрольных стрельб.

На танковой директрисе экипажи танков Т-72Б3 выполнили стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

«Благодаря систематическим занятиям по боевой подготовке экипажи способны выполнить любые боевые задачи в любое время суток в любых погодных условиях», – утверждает командир танкового взвода Никита Куликов.

Всего в мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 танков Т-72Б3. Занятия проводились как в дневное, так и в ночное время.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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