14.01.2022 (07:00)
Контингенты из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ возвращаются в пункты постоянной дислокации
Командованием Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с казахстанской стороной разработан план возвращения миротворцев в свои страны.
Первые подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Иваново-Северный, вернулись домой.
14 января, выполнив погрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернутся к себе на родину.
Подразделение миротворцев Киргизской Республики совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.
15 января будет продолжено возвращение российского контингента миротворческих сил ОДКБ к местам базирования.
Возвращение миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.