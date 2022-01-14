14.01.2022 (07:00)

Контингенты из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ возвращаются в пункты постоянной дислокации



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Командованием Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с казахстанской стороной разработан план возвращения миротворцев в свои страны.

Первые подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Иваново-Северный, вернулись домой.

14 января, выполнив погрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернутся к себе на родину.

Подразделение миротворцев Киргизской Республики совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

15 января будет продолжено возвращение российского контингента миротворческих сил ОДКБ к местам базирования.

Возвращение миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

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