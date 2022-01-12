12.01.2022 (16:00)

В Саратовской области военнослужащие дальней авиации посетили авиационную фотовыставку

В Саратовской области для военнослужащих Энгельсского полка дальней авиации была организована фотовыставка, посвященная авиационной технике. Всего на ней было представлено свыше 50 фотографий с самолетами Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. На них изображены наиболее яркие события с участием данных образцов техники.

«На экспозициях стратегические ракетоносцы показаны глазами простого человека. Автором данных работ является Евгений Казенов. Мы благодарны ему за возможность видеть подобные экспонаты», – сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

Экскурсовод Сергей Воронов рассказал присутствующим о тех событиях, которые изображены на снимках, а также об истории дальней авиации и этапах становлении её в современных условиях.

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