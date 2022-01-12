12.01.2022 (15:45)
В Военной академии ВКО в Твери провели экскурсию для юнармейцев
В Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) имени Г.К. Жукова в Твери для юнармейцев организовали экскурсию по музею вуза, а также мемориальной комнате Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Дети ознакомились с историей развития противовоздушной и противоракетной обороны страны.
Также в музее были представлены макеты боеприпасов, зданий, вооружения, форма одежды и памятные подарки, врученные академии.
Важной частью экскурсии стало посещение мемориальной комнаты Георгия Жукова, открытой в 1975 году. Комната рассказывает о боевом пути выдающегося военачальника, а все представленные экспонаты и личные фотографии были переданы семьей маршала Победы.
По окончании визита юнармейцы поблагодарили военнослужащих за интересную экскурсию и изъявили желание еще раз побывать в стенах академии.