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12.01.2022 (15:45)

В Военной академии ВКО в Твери провели экскурсию для юнармейцев

В Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) имени Г.К. Жукова в Твери для юнармейцев организовали экскурсию по музею вуза, а также мемориальной комнате Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Дети ознакомились с историей развития противовоздушной и противоракетной обороны страны.

Также в музее были представлены макеты боеприпасов, зданий, вооружения, форма одежды и памятные подарки, врученные академии.

Важной частью экскурсии стало посещение мемориальной комнаты Георгия Жукова, открытой в 1975 году. Комната рассказывает о боевом пути выдающегося военачальника, а все представленные экспонаты и личные фотографии были переданы семьей маршала Победы.

По окончании визита юнармейцы поблагодарили военнослужащих за интересную экскурсию и изъявили желание еще раз побывать в стенах академии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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