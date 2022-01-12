12.01.2022 (15:15)

В Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание Президиума Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ

В Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого состоялось расширенное совместное заседание Президиума Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота с Главным командованием ВМФ.

В заседании приняли участие члены Президиума Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ, руководители ветеранских организаций Военно-Морского Флота, а также представители Главного командования ВМФ.

Целью заседания стал всесторонний анализ состояния работы с ветеранами, выработка практических мер по ее совершенствованию в интересах Военно-Морского Флота, а также консолидация интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов ВМФ для повышения боеготовности, сохранения и развития традиций флота, поднятия престижа военной службы в соединениях и частях ВМФ.

Оценивая итоги минувшего года, председатель Адмиралтейского совета контр-адмирал Борис Богданов отметил, что в 2021 году советом проделана большая работа по развитию и укреплению организационной структуры ветеранских организаций ВМФ. Сложилась чёткая и согласованная работа Адмиралтейского координационного совета и Главного командования ВМФ (Флотов) по единому замыслу и плану.

С информацией о текущих задачах и основных направлениях совместной деятельности Главного командования ВМФ и Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ВМФ в 2022 году на заседании выступил помощник главнокомандующего Военно-Морским Флотом по работе с ветеранами капитан 1 ранга Игорь Сирковский.

За минувший год ветеранскими организациями было проведено 652 мероприятия различной направленности, в том числе информационно-пропагандистских – 214; военно-патриотических –186; военно-мемориальной направленности – 78; военно-шефских – 91 и других.

Ветераны участвовали в таких главных событиях 2021 года, как День Победы, Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте, морские парады на флотах и Каспийской флотилии, посвящённые 325-летию основания ВМФ России и многих других мероприятиях, связанных с историческими событиями.

По итогам года за активную деятельность более 100 ветеранов отмечены наградами и грамотами Минобороны России и Главного командования ВМФ.

За шесть лет существования и активной работы состав Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ увеличился на 42 подразделения и сегодня в его состав входит 101 ветеранская организация Военно-Морского Флота.

Всего в Военно-Морском Флоте насчитывается 178 ветеранских организаций, в состав которых входят более 33 тысяч ветеранов.

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