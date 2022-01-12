12.01.2022 (15:00)

Военнослужащие поисково-спасательного отряда Тихоокеанского флота провели практическую тренировку по водолазной подготовке

Во Владивостоке в пункте базирования водолазные специалисты поисково-спасательного отряда ТОФ провели плановую практическую тренировку по организации водолазных спусков.

Военнослужащие отряда отработали действия при подаче воздуха водолазам на глубину, обеспечение их работы с использованием подводных фонарей и прожекторов, а также осуществили отслеживание выполнения глубинных технических работ, в том числе подводной сварки и резки металла с привлечением малогабаритного телеуправляемого подводного аппарата.

В ходе тренировки водолазными специалистами поисково-спасательного отряда ТОФ были отработаны практические действия по поиску и подъёму с морского дна макетов затопленного боезапаса.

В занятиях принимало участие более десяти военнослужащих отряда и спасательный многофункциональный катер.

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