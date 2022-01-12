12.01.2022 (14:45)
С экипажами морской авиации Черноморского флота состоялось летное тактическое учение по поиску подводной лодки
В Черном море в ходе летного тактического учения экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) отработали поиск подводной лодки противника. Кроме того, летный состав выполнил учебные задачи по слежению за обнаруженной субмариной, по поиску признаков подводных диверсионных сил и средств и по противодействию им.
В учении приняли участие около 10 экипажей морской авиации ЧФ, были задействованы самолёты Бе-12 и Ан-26, противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ и вертолёт Ми-8.
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