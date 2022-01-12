12.01.2022 (14:15)

Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота «Орехово-Зуево» приступил к сдаче курсовой задачи К-1

Экипаж малого ракетного корабля (мрк) Черноморского флота (ЧФ) «Орехово-Зуево» приступил к сдаче элементов первой специальной курсовой задачи.

На начальном этапе моряки отработали организацию повседневной службы на корабле, комплекс действий по приготовлению корабля к бою и походу, а также провели учение по борьбе за живучесть корабля, в ходе которого аварийные партии выполнили мероприятия по ликвидации условного очага возгорания в одном из отсеков, заделывании пробоины и откачивании поступившей забортной воды.

Кроме того, экипажем было проведено учение по противовоздушной обороне корабля, находящегося в базе.

В ходе следующего этапа боевой подготовки экипаж мрк «Орехово-Зуево» выйдет в море для отработки действий по предназначению одиночным кораблем и выполнит комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям условного противника.

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