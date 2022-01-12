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12.01.2022 (13:45)

Расчёты БРК «Бастион» Тихоокеанского флота приступили к тренировкам по обороне побережья Камчатки

В соответствие с планом боевой подготовки расчёты мобильных береговых ракетных комплексов «Бастион» ракетного соединения Тихоокеанского флота на Камчатке вышли на полигон для отработки задач обороны побережья полуострова от кораблей условного противника.

В ходе первых занятий расчёты совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, отработали нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки, а также выполнили алгоритмы получения целеуказания и нанесение удара по десантному отряду кораблей условного противника с выполнением электронных (условных) пусков ракет.

После выполнения упражнений пусковые установки скрытно сменили позиции, избегая ответного удара условного противника.

К мероприятиям боевой подготовки привлечено более 100 военнослужащих и порядка 30 единиц техники соединения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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