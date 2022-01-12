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12.01.2022 (13:00)

В 2022 году в войсках ЮВО будут сформированы две новые дивизии

Планом деятельности Южного военного округа (ЮВО) в 2022 году планируется завершить формирование двух мотострелковых дивизий. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Завершим в этом году создание двух дивизий, сформировав в их составе еще по мотострелковому полку и танковому батальону, это позволит повысить боевые возможности округа», – заявил командующий войсками ЮВО.

В 2020 году была вновь сформирована 19-я мотострелковая дивизия в составе 58-й общевойсковой армии, а в 2021 году в составе 8-й общевойсковой армии завершился первый этап формирования 20-й мотострелковой дивизии.

Кроме того, в 2022 году в ЮВО будет развернут до полного состава 415-й учебный центр подготовки младших специалистов, что позволит обеспечить плановую подготовку более 5 тыс. водителей, наводчиков и механиков-водителей в интересах общевойсковых объединений ЮВО и подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Сухопутные войска , Мотострелковые войска
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