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12.01.2022 (12:30)

В пензенском филиале Военной академии МТО состоялись семейные спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва в Пензе состоялись семейные спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».

Семьи военнослужащих боролись за звание самой спортивной, дружной и весёлой семьи. В составе каждой команды было три человека: мама, папа и ребёнок.

На площадке царила лёгкая и весёлая атмосфера. Начался праздник с церемонии открытия, во время которой команды зачитали свои боевые девизы, характеризующие названия команд.

Участникам соревнований предстояло состязаться в силе, ловкости и выносливости в шести весёлых спортивных эстафетах. В ходе испытаний родители и дети проявили не только выносливость, силу воли и рвение к победе, но и смекалку.

Все участники соревнований награждены сладкими подарками. К тому же, как заметили родители, положительные эмоции детей, их счастливые лица – для них самая значимая награда.

Подобные семейные мероприятия направлены не только сближение родителей и детей, но и на формирование у молодежи представления о семейных ценностях и на приобщение ребят к здоровому образу жизни.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия
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