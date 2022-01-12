12.01.2022 (12:15)

Тридцать современных танков Т-72Б3М получит танковая дивизия ЦВО до конца года

Тридцать современных танков с улучшенными боевыми характеристиками Т-72Б3М будут поставлены в гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа (ЦВО) до конца текущего года. Об этом журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Тридцать танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступит на вооружение одного из танковых полков гвардейской танковой дивизии ЦВО в Челябинской области. Т-72Б3М придут на замену боевых машин более ранних модификаций», - сказал генерал-полковник Александр Лапин. Он отметил, что особенностями новых боевых машин в сравнении с предыдущими версиями является более мощный двигатель, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления.

В танках Т-72Б3М повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом «Сосна-У» с тепловизором, установленном на рабочем месте командира машины. Также боевые машины оснащены новым двигателем и помехозащищенной системой связи «Акведук».

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия ЦВО сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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