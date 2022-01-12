12.01.2022 (12:00)

Отряд специального назначения ЦВО совершил огневой налет на полевой лагерь условного противника

В Новосибирской области военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили командный пункт условного противника.

В ходе учения расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Тахион» обнаружили замаскированный в лесистой местности лагерь условного противника. Для его уничтожения военнослужащие совершили многокилометровый марш в назначенный район и, применив комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», разъяснили обстановку.

Обнаружив условного противника, спецназовцы на бронеавтомобилях «Тигр» совершили огневой налет на его полевой лагерь и уничтожили неприятеля из крупнокалиберных пулеметов «Корд». После чего военнослужащие, применяя автоматы АК-12 и снайперские винтовки ВСС, провели зачистку командного пункта с захватом важных документов условного противника.

В учении принимало участие более 200 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной техники.

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