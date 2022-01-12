12.01.2022 (11:45)

Для обеспечения правопорядка в новогодние праздники было задействовано более 3 тыс. военных полицейских

В период новогодних и рождественских праздников к обеспечению безопасности дорожного движения, к поддержанию правопорядка и дисциплины было привлечено более 3 тыс. военнослужащих военной полиции. Кроме того, было задействовано свыше 200 единиц автомобильной и специальной техники.

Военнослужащие ежедневно вели патрулирование военных городков, гарнизонов и объектов Министерства обороны Российской Федерации.

Свыше 500 групп усиления в районах ответственности находились в готовности выдвинуться на объекты обеспечения повышенного уровня безопасности.

Военными автоинспекциями был организован усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

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