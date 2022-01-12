12.01.2022 (11:30)
В полку ВТА прошел «Час солдатского письма»
Для военнослужащих по призыву Тверского полка военно-транспортной авиации прошел «Час солдатского письма».
В ходе данного мероприятия военнослужащие написали письма, которые были отправлены по домашним адресам их родных.
Военнослужащие регулярно пишут письма своим родным, близким и друзьям, чтобы рассказать об условиях прохождения службы вдали от дома.
Традиционные письма родственникам не теряют популярности несмотря на то, что военнослужащие пользуются сотовой связью в «час звонка» по будням, выходным и праздничным дням.
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