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12.01.2022 (11:30)

В полку ВТА прошел «Час солдатского письма»

Для военнослужащих по призыву Тверского полка военно-транспортной авиации прошел «Час солдатского письма».

В ходе данного мероприятия военнослужащие написали письма, которые были отправлены по домашним адресам их родных.

Военнослужащие регулярно пишут письма своим родным, близким и друзьям, чтобы рассказать об условиях прохождения службы вдали от дома.    

Традиционные письма родственникам не теряют популярности несмотря на то, что военнослужащие пользуются сотовой связью в «час звонка» по будням, выходным и праздничным дням.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Военно-транспортная авиация
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