12.01.2022 (11:15)
В авиационном полку дальней авиации проведены товарищеские матчи по волейболу среди подразделений
В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Саратовской области, в рамках культурно-досуговых мероприятий проведен товарищеский турнир по волейболу среди авиационных подразделений.
Соревнование проводилось в целях повышения уровня физической подготовленности и развития физических качеств военнослужащих.
Турнир проходил в течении недели, всего в матчах по волейболу приняли участие свыше 200 военнослужащих, а также ветеранов дальней авиации.
Победители соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами, остальные участники награждены сладкими и памятными призами.
Спортивное мероприятие проведено под руководством помощника командира соединения дальней авиации гвардии подполковника Алексея Макеева.
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