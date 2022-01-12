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12.01.2022 (11:15)

В авиационном полку дальней авиации проведены товарищеские матчи по волейболу среди подразделений

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Саратовской области, в рамках культурно-досуговых мероприятий проведен товарищеский турнир по волейболу среди авиационных подразделений.

Соревнование проводилось в целях повышения уровня физической подготовленности и развития физических качеств военнослужащих.

Турнир проходил в течении недели, всего в матчах по волейболу приняли участие свыше 200 военнослужащих, а также ветеранов дальней авиации.

Победители соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами, остальные участники награждены сладкими и памятными призами.

Спортивное мероприятие проведено под руководством помощника командира соединения дальней авиации гвардии подполковника   Алексея Макеева.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Соревнования
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