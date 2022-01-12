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12.01.2022 (11:00)

В Калужской области военнослужащие дальней авиации наградили ценными подарками наиболее отличившихся юнармейцев

В Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации для участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» были проведены праздничные мероприятия. В торжественной обстановке наиболее отличившиеся юнармейцы получили грамоты и ценные подарки из рук генерала-армии в запасе Владимира Исакова.

«Несите данную клятву юнармейца через всю вашу жизнь, с верностью и ответственностью. Будьте первыми во всем: в учебе, в спорте, в любом вашем начинании. Юнармеец – это образец! Равняйтесь на тех, кто в разные времена защищал нашу Родину и совершал трудовые подвиги. Успехов и удачи вам, товарищи юнармейцы! Отдельно хочется поблагодарить ваших родителей и наставников – спасибо вам за достойное воспитание молодого поколения», – сказал во время своего выступления Владимир Исаков.

Также военнослужащие дальней авиации провели со школьниками тематические занятия, на которых ребята могли задать интересующие их вопросы.

Всех участников мероприятия пригласили в столовую на прием пищи, где для них был приготовлен праздничный обед. 

Данные мероприятия прошли под руководством заместителя командира авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе подполковника Ивана Субботина. Всего в занятиях приняли участие свыше 100 учеников подшефных школ Кировского района Калужской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Юнармия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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