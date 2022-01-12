12.01.2022 (10:45)
Экипажи боевых кораблей КФл приступили к подготовке к выходу в море в новом году
В Дагестане в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии (КФл) с экипажами и аварийными партиями надводных кораблей КФл стартовали специальные учения по подготовке к выходу в море.
Военнослужащие отработали комплекс задач по приготовлению кораблей к бою и походу, противодиверсионной обороне кораблей, обнаружению, захвату и уничтожению воздушных целей.
С моряками были проведены тренировки по борьбе за живучесть, отработаны нормативы по радиационной, химической и биологической защите, а также организация боевой и повседневной деятельности в условиях базы.
В мероприятиях боевой подготовки приняли участие порядка 10 экипажей и аварийных партий надводных кораблей КФл, в том числе личный состав ракетного корабля «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич».