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12.01.2022 (10:45)

Экипажи боевых кораблей КФл приступили к подготовке к выходу в море в новом году

В Дагестане в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии (КФл) с экипажами и аварийными партиями надводных кораблей КФл стартовали специальные учения по подготовке к выходу в море.

Военнослужащие отработали комплекс задач по приготовлению кораблей к бою и походу, противодиверсионной обороне кораблей, обнаружению, захвату и уничтожению воздушных целей.

С моряками были проведены тренировки по борьбе за живучесть, отработаны нормативы по радиационной, химической и биологической защите, а также организация боевой и повседневной деятельности в условиях базы.

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие порядка 10 экипажей и аварийных партий надводных кораблей КФл, в том числе личный состав ракетного корабля «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Боевая подготовка
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