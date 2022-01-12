12.01.2022 (10:30)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО обеспечили теплом военные городки в новогодние праздники

Специалисты филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) без срывов обеспечили теплом военные городки в новогодние праздники.

Для предотвращения возникновения внештатных ситуаций в период с 28 декабря по 10 января было задействовано 26 аварийно-ремонтных бригад (337 чел.) со специальной техникой, которые находились в режиме повышенной готовности.

В преддверии новогодних праздников специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО проверили техническое обслуживание свыше 1750 систем – более 1000 водопроводно-канализационного хозяйства, 750 теплового хозяйства и электросетевого хозяйства, предназначенных для обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на более 6000 объектах казарменно-жилищного фонда.

В результате проведенного комплекса мероприятий повышена надежность и бесперебойность работы систем водоснабжения, обеспечена безаварийная эксплуатация объектов военной и социальной инфраструктуры, улучшено качество обслуживания потребителей коммунальных услуг.

На 502 котельных создан запас топлива более чем на 90 суток (от 170 до 250%), диспетчерские службы в круглосуточном режиме вели мониторинг работы оборудования жилищно-коммунальных служб, температурный режим в жилых помещениях соответствовал установленным нормативам.

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