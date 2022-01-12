12.01.2022 (10:15)

В новом учебном центре ЮВО в Краснодарском крае приступили к обучению более 300 младших специалистов

В новом 415-м учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном на общевойсковом полигоне Молькино в Краснодарском крае, с началом 2022 года приступили к обучению более 300 младших специалистов.

Обучение осуществляется по программе подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ», а также переподготовки водителей транспортных средств категории «С» на категорию «D».

«Помимо механиков-водителей, командиров и наводчиков-операторов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров в учебном центре организована подготовка водителей автомобильной специальной техники, включая современные бронеавтомобили. Также на базе центра проходят квалификационные курсы снайперы общевойсковых объединений. Все директрисы и стрельбища оснащены современными мишенями, в том числе для стрельбы по движущимся и появляющимся целям», – рассказал начальник центра Виталий Поляков.

Всего в течение учебного года в интересах ЮВО будет подготовлено около 1,2 тыс. младших специалистов, в том числе механиков-водителей танков и БМП, а также около 100 водителей категории «С», «D» и «E».

Учебный центр ЮВО начал свою работу 1 декабря 2021 года. В центре осуществляется подготовка и переподготовка военнослужащих, проходящих военную службу на должностях (назначаемых на должности) водителей.

На полигоне установлена современная автоматизированная система контроля и оценки вождения, позволяющая качественнее обучать механиков-водителей танков и боевых машин пехоты БМП-3. Также новые тренажеры установлены в учебном корпусе.

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