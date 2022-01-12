12.01.2022 (10:00)

В Дагестане стартовали сборы снайперов Каспийской флотилии

В подразделениях береговых войск Каспийской флотилии (КФл), дислоцированных на территории Республики Дагестан, начались учебно-методические сборы со снайперами. Специальную подготовку пройдут более 90 военнослужащих.

В воинских частях и на полигонах Скорпион и Аданак снайперы усовершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий будет состоять из теоретической и практической части.

Теоретические занятия предусматривают изучение тактико-технических характеристик вооружения и специальной техники, основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы передвижения на поле боя.

Практические занятия по тактической и специальной подготовке проводятся в полевых условиях на полигонах КФл, где военнослужащие отрабатывают различные способы скрытного передвижения и маскировки с использованием подручных средств, навыки применения приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и корректирования огня, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

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