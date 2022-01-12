12.01.2022 (09:45)

Более 8 тыс. военнослужащих ЮВО начали подготовку к «Эльбрусскому кольцу»

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) начали подготовку к отборочному этапу конкурса среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022) в высокогорном районе Карачаево-Черкесии. Всего в подготовке к состязаниям задействовано более 8 тыс. военнослужащих военного округа.

По итогам отборочных этапов в соединениях и воинских частях ЮВО будут сформированы команды для участия в конкурсе АрМИ-2022.

Военным альпинистам в полной экипировке весом более 40 кг предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 90 км и совершить восхождения на вершины гор, продемонстрировать свои навыки в ориентировании, наведении навесной переправы через горную реку, выживании в экстремальных условиях.

Главным экзаменом для лучшего высокогорного подразделения ЮВО станет прохождение полосы препятствий, включающей спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки и др. На одном из этапов полосы военнослужащим предстоит перенести ящик для боеприпасов весом 24 кг.

Основной этап международного конкурса «Эльбрусское кольцо» состоится в августе с.г. в поселке Терскол Кабардино-Балкарской Республики, где примут участие международные команды.

Также в рамках АрМИ-2022 на территории ЮВО готовятся принять иностранные команды шести конкурсов: «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» в г. Волжский Волгоградской области, «Чистое небо» в г. Ейск Краснодарского края, «Кубок моря» в дагестанском Каспийске, «Глубина» в Севастополе.

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