12.01.2022 (09:15)

Артиллеристы ЮВО выполнили стрельбы в составе РОК в горах Северной Осетии

Артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии выполнили задачи в составе разведывательно-огневого контура (РОК) в горной местности.

В полевом выходе на полигоне Тарское приняли участие около 200 военнослужащих, были задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С».

Артиллеристы мотострелкового соединения выполнили стрельбы из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». Военнослужащие выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 7 км, в том числе с закрытых позиций. После каждой огневой задачи артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи.

Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами выполнили задачи по предназначению разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В рамках функционирования РОК координаты обнаруженных целей в режиме реального времени были переданы с беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» на пункт управления артиллерией.

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